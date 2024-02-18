Ankaragücü - Galatasaray maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Ankaragücü'nün ilk 11'i belli olmamıştır.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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