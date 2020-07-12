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Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 08:34
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, son sıradaki Ankaragücü'nü mağlup etmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Andone, Lemina ve Falcao'nun yanı sıra cezalı Feghouli Ankara'ya götürülmedi.
Sarı-lacivertli takımdan sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Adem