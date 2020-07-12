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    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 08:34
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    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, son sıradaki Ankaragücü'nü mağlup etmek istiyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Andone, Lemina ve Falcao'nun yanı sıra cezalı Feghouli Ankara'ya götürülmedi.

    Sarı-lacivertli takımdan sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill

    Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Adem

    Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri #1

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