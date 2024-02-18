Ankaragücü - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
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