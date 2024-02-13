Ankaragücü - Galatasaray maçının stadı belli oldu Süper Lig'in 26. haftasındaki Ankaragücü - Galatasaray maçının Eryaman Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, pazartesi günü Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.

Maç oynanabilir raporu

Yapılan denetlemeler sonunda denetlemeciler, pazar günü oynanacak karşılaşmanın zemininde bir problem olmadığı ve karşılaşmanın oynanabilir yönünde rapor sundu.

Galatasaray başvuru yapmıştı

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.