Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanında kazandı Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0'lık skorla yendi.

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Süper Lig'de milli aranın tamamlanmasıyla heyecan kaldığı yerden devam etti.

13. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Ankaragücü, 1-0'lık skorla kazandı.

Ankaragücü, tek golle kazandı

Başkent temsilcisine üç puanı getiren golü 45+4'te Alper Uludağ kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sumudica, evinde ilk kez yenildi

Ankaragücü, bu sonuçla birlikte 3 maç sonra deplasmanda galibiyetini tattı. Öte yandan Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Gaziantep FK'da ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde bu sezon ilk kez iç sahada mağlubiyet aldı.