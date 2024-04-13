Ankaragücü, Gaziantep FK'yı mağlup etti Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi Ankaragücü oldu.

Başkent ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ankaragücü, üç golle kazandı

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller; 31 ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu, 65. dakikada ise Ali Sowe'dan geldi. Efkan Bekiroğlu, Ali Sowe'un golünde de asisti yapan isim oldu.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 7. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

Süper Lig'de bir ilk yaşandı

Maçta VAR hakemi olarak İspanyol hakem Mario Melero Lopez, bir Süper Lig maçında görev yapan ilk yabancı VAR hakemi oldu. İspanyol hakem, maçta ilk müdahaleyi yaptı.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.