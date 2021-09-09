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    Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini evli çift yönetecek

    Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini evli çift yönetecek

    Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek. TFF 1. Lig'in 4. haftasında yapılacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisi, bu bağlamda tarihe geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 16:36
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    TFF 1. Lig'de Ankara derbisine Ankaralı hakemler atandı.

    Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak. 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift, derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Bu kararın ardından Türk futbol tarihinde ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

    Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini evli çift yönetecek #1

    BURAK PAKKAN ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOL OYNAMIŞTI

    Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti.

    Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü altyapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti. Burak Pakkan, iki takımın da ilk kez maçında düdük çalacak.

    Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini evli çift yönetecek #2

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