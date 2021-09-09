Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini evli çift yönetecek

Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek. TFF 1. Lig'in 4. haftasında yapılacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisi, bu bağlamda tarihe geçecek.

TFF 1. Lig'de Ankara derbisine Ankaralı hakemler atandı.

Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak. 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift, derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Bu kararın ardından Türk futbol tarihinde ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

BURAK PAKKAN ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOL OYNAMIŞTI

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti.

Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü altyapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti. Burak Pakkan, iki takımın da ilk kez maçında düdük çalacak.