Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Ankaragücü - Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. hafta mücadelesinde Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Bu çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Adana Demirspor, 26. dakikada Mbaye Niang'ın penaltı golüyle öne geçti. Ankaragücü, 42. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle eşitliği sağladı.

Puanlar paylaşıldı

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü, bu sezonun ilk puanı aldı. Adana Demirspor ise ilk kayıplarını yaşadı ve puanını 4 yaptı.

Adana Demirspor, hafta içinde Genk ile Konferans Ligi'nde karşılaştıktan sonra ligde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ankaragücü ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.