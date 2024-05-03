Ankaragücü ile Alanyaspor yenişemedi Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor, 10 kişiyle golü buldu ve 1 puanı aldı

Ankaragücü, 10. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole 90+5'te penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

Alanyaspor'da Furkan Bayır, 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 39, Alanyaspor 49 puana yükseldi.

İki takım da Beşiktaş'la oynayacak

Ankaragücü, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise hafta arasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.