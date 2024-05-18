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Ankaragücü ile berabere kalan Pendikspor, işini mucizelere bıraktı

Ankaragücü ile berabere kalan Pendikspor, işini mucizelere bıraktı Süper Lig'de Ankaragücü ile Pendikspor golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek. Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.