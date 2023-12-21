Ankaragücü ile Hatayspor yenişemedi

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Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, Hatayspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç golsüz sona erdi.
Penaltı kaçtı
Ankaragücü, 10. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle öne geçti ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı verildi.
17. dakikada Ankaragücü, Riad Bajic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 19'a yükseltti.
Ankaragücü bir sonraki lig maçında Pendikspor deplasmanına gidecek.
Hatayspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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