Ankaragücü ile Konyaspor yenişemedi Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Eşitlik bozulmadı

Ankaragücü, 3. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Gol sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

Konyaspor ise 28. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından attığı golle eşitliği sağladı.

İki takım 1'er puan aldı

Konyaspor ile karşılaştığı son 5 maçta yenilmeyen Ankaragücü, puanını 6'ya çıkardı. Süper Lig'deki son 10 deplasmanında sadece 1 kez yenilen Konyaspor ise 9 puan oldu.

Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanına gidecek.