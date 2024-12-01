Ankaragücü ile Pendikspor yenişemedi

Haber Merkezi

1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Ankaragücü, 9. dakikada Stelios Kitsiou ile öne geçti. Pendikspor, bu gole 57. dakikada Berkay Sülüngöz ile cevap verdi.

İKİ TAKIM DA 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonucun ardından Ankaragücü 20, Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta Boluspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.