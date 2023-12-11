Ankaragücü ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçta kazanan çıkmadı
Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Rizespor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Adolfo Gaich attı.
Ankaragücü'nde Ali Sowe, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rizespor'da ise 90+5'te Emirhan Topçu, ikinci sarı kart sonucu oyun dışında kaldı.
İki takım da 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Rizespor 22 puana ulaştı. kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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