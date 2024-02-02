Ankaragücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki müsabakada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sivasspor'un 60. dakikada Rey Manaj ile bulduğu bir gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Ankaragücü 29, Sivasspor 30 puana yükseldi.

Ankaragücü, ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak.