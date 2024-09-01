Ankaragücü, İstanbulspor'u son dakika golüyle yıktı Ankaragücü, 1. Lig'in 4. haftasında sahasında İstanbulspor'u 89. dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün gollerini 39. dakikada Renat Dadashov ve 89. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Konuk ekip İstanbulspor'un golü 68. dakikada Muammer Sarıkaya'dan (penaltı) geldi.

İSTANBULSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren İstanbulspor, 9 puanda kaldı. İki maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü ise puanını 6'ya yükseltti.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI

Milli aranın ardından Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.