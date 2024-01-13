Ankaragücü, Kasımpaşa'yı üç golle geçti

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü ile Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
Ankaragücü, geriden gelerek kazandı
Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Devrenin bitmesine saniyeler kala Ankaragücü, Nihad Mujakic'in 45+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip 64. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Pedrinho, 83. dakikada maçın skorunu belirledi.
Öte yandan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda ağlara giden 2 golü değer kazanmadı.
Ankaragücü, 6 hafta sonra galip geldi
Ligde 6 maç aranın ardından kazanan Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı.
Ankaragücü, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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