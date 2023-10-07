Ankaragücü, Kayserispor'u mağlup etti

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Ankara temsilcisinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ankaragücü, üç golle kazandı
Müsabakada Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda attı.
Emre Belözoğlu ilk maçında galip
Hafta arasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam idaresinde ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Başakşehir'de sezona başlayan ve 3 maçta galibiyet alamayan Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nde ilk maçında galibiyeti almayı başardı.
Kayserispor 10 puanda kaldı
Bu sonucun ardından Ankaragücü, 9 puana yükseldi. Kayserispor, 10 puanda kaldı.
Ankaragücü, milli aranın ardından İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.
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