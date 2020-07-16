Ankaragücü: Rodrigues'in affedilmesi söz konusu değil

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, Galatasaray maçı öncesi Kulusic'le kavga ettiği için kadro dışı bırakılan Gerson Rodrigues'in takımdan gönderilebileceğini açıkladı.

Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues krizi yaşanıyor...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray maçı öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan Lüksemburglu futbolcu hakkında bir açıklama geldi.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy'un sözleri şu şekilde:

"AFFEDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Rodrigues'le ilgili affetme gibi bir şey söz konusu değil. Rodrigues, yönetim kurulumuzun almış olduğu son kararla büyük bir ihtimal biz bu kararı bugün netleştireceğiz, sözleşmesini feshetme gibi bir durum olabilir. Bugün nihai kararı vereceğiz. Hukuki süreci devam ettiriyoruz, şu an görüşmeler devam ediyor ama bugün netleşir bu karar. Yönetim kurulu olarak kararımız ayrılma yönünde, nihai karar yüzde doksan bu şekilde olacak gibi. 'Ben bu takımda ilk 11'deyim ben bu takımın golcüsüyüm ben olmazsam bu iş olmaz', bu mantıkla hareket eden her zaman zarar eder. Dolayısıyla orada oluşan haksız bir durum var o haksız durumu da biz görmezden gelemezdik. Çünkü bizim için öncelik Ankaragücü'nün başarısı."

Atasoy, Galatasaray maçı öncesi yaşananların yönetimi son derece üzdüğünü belirterek, "Bu da cevapsız kalmamalıydı, yönetim kurulumuzda öncelikle kadro dışı bırakarak daha sonra da bugün vereceği nihai kararla bu işi sonuçlandırıcak." dedi.