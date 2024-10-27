Ankaragücü, sahasında Kocaelispor'u yendi

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1. Lig'in 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 4-2 kazandı.

MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN ANKARAGÜCÜ, GALİBİYETİ KAPTI

Ankaragücü, 14. dakikada Dorin Rotariu ile öne geçti. Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 23. dakikada eşitliği buldu. Başkent ekibi Ankaragücü, 28. dakikada Rijad Bajic ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1 önde gitti.

Kocaelispor'da Giorgi Beridze, 56. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Ankaragücü, 75. dakikada Renaldo Cephas ile 3-2 öne geçti. Başkent ekibi Efkan Bekiroğlu ile 88'de bir gol daha bularak maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücüü, 16 puana yükseldi. Kocaelispor, 19 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.