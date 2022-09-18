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- Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti
Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti
- 18.09.2022 - 22:20
Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.
Galibiyet golleri ilk yarıda geldi
Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Sivas'ın golü VAR'dan döndü
Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
N'Jie farkı 1'e indirdi
Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.
Ankaragücü galibiyetle tanıştı
Bu sezon ilk galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
Ankaragücü, milli aradan sonra Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.