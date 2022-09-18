Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 7.haftasında Ankaragücü evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet golleri ilk yarıda geldi

Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Sivas'ın golü VAR'dan döndü

Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

N'Jie farkı 1'e indirdi

Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.

Ankaragücü galibiyetle tanıştı

Bu sezon ilk galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

Ankaragücü, milli aradan sonra Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.