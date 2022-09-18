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    Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 7.haftasında Ankaragücü evinde Sivasspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.
    • 18.09.2022 - 22:20
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    Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

    Galibiyet golleri ilk yarıda geldi

    Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.

    Ankaragücü, Sivasspor u mağlup etti #1

    Sivas'ın golü VAR'dan döndü

    Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    N'Jie farkı 1'e indirdi

    Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.

    Ankaragücü galibiyetle tanıştı

    Bu sezon ilk galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

    Ankaragücü, milli aradan sonra Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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