Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

    Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 23:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

    Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

    Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikad Jahovic kaydetti.

    Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.

    İkili ve üçlü averajda Malatyaspor ve Konyaspor'un gerisinde olan Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

    Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti #1

    Görüş Bildir