Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü ve Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu.

Samsunspor ile evinde 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, kendine yeten sonucu aldı ve 3. sıradaki BB Erzurumspor ile 3 hafta kala arasındaki puan farkını 10'a yükselterek 1 sezonluk aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

7. İstanbul takımı Ümraniyespor

İkinci sıradaki Ümraniyespor ise evinde küme düşmesi haftalar öncesinden netleşen Balıkesirspor'u ağırladı. İstanbul ekibi, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bammou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Gültekin ve 37. dakikada Del Valle kaydetti. Balıkesirspor 64. dakikada Berk Tosun ile fileleri havalandırdı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 66 yapan Ümraniyespor, 57 puanlı İstanbulspor ve Erzurumspor'a ikili ve üçlü averajda üstünlük kurduğu için SÜper Lig biletini cebine koydu.

İstanbulspor ve BB Erzurumspor, 1. Lig playofflarında oynamayı garantiledi. Bandırmaspor ve Eyüpspor ise playofflarda oynama konusunda büyük avantaja sahip durumda.

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