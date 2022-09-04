Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.0947
-0.13%
Dolar
18.227
0.15%
Altın
1.003
0.04%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
365.089
0.30%
BTXN Coin
5.18
5.93%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

    Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.
    • 04.09.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 00:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor 'dan devraldı.

    Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar puan için yeterli olmadı.

    Gergin maç

    Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı.

    12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı #1

    Uçan tekmeli saldırı

    Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

    Araya giren futbolcular, olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

    Olaylar sırasında bir taraftarla tartışan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı #2

    "Beşiktaş'ın ne suçu var?"

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Taraftarın bu hareketini tabii ki kınarız. Yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor. Beşiktaş Kulübü'nden özür dileriz. Beşiktaş'ın ne suçu var? Ahmet Nur Çebi, benim nasıl biri olduğumu bilir, o konuda sorun yok. Ortalık sakinleştikten sonra haklı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş da özür dileyecektir." ifadelerini kullandı.

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı #3

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı #4

    Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı
    Tenis

    Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir