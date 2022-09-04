Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor 'dan devraldı.

Siyah-beyazlıların gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar puan için yeterli olmadı.

Gergin maç

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı.

12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Uçan tekmeli saldırı

Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

Araya giren futbolcular, olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

Olaylar sırasında bir taraftarla tartışan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

"Beşiktaş'ın ne suçu var?"

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Taraftarın bu hareketini tabii ki kınarız. Yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor. Beşiktaş Kulübü'nden özür dileriz. Beşiktaş'ın ne suçu var? Ahmet Nur Çebi, benim nasıl biri olduğumu bilir, o konuda sorun yok. Ortalık sakinleştikten sonra haklı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş da özür dileyecektir." ifadelerini kullandı.



