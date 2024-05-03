Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi Ankaragücü, taraftarı Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçı öncesinde kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografi ile Filistin'e destek verildi.

AA

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Ankaragücü - Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Karşılaşma öncesi Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.

Koreografi yapıldı

Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)