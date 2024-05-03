Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

AA
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Ankaragücü - Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.
Karşılaşma öncesi Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.
Koreografi yapıldı
Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.
Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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