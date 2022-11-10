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- Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta!
Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ilk karşılaşma MKE Ankaragücü ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Peki Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
- 10.11.2022 - 16:07
Spor Toto Süper Lig'de, Dünya Kupası öncesi son karşılaşmalar bu hafta gerçekleşecek.
Süper Lig'de 14. haftanın açılışını MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı yapıyor. Ligde üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, maçı kaybetmek istemiyor.
MKE Ankaragücü, bordo-mavili rakibini Eryaman Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
Peki MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman?
Ankaragücü ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig 14. hafta karşılaşması, 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 20:00'de gerçekleşecek.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.