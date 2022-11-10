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    Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta!

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ilk karşılaşma MKE Ankaragücü ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Peki Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 10.11.2022 - 16:07
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    Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta!

    Spor Toto Süper Lig'de, Dünya Kupası öncesi son karşılaşmalar bu hafta gerçekleşecek.

    Süper Lig'de 14. haftanın açılışını MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı yapıyor. Ligde üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, maçı kaybetmek istemiyor.

    MKE Ankaragücü, bordo-mavili rakibini Eryaman Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

    Peki MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman?

    Ankaragücü ve Trabzonspor arasındaki Süper Lig 14. hafta karşılaşması, 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 20:00'de gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Ankaragücü - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

    Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 14. hafta! #1


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