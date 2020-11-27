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    Ankaragücü-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 12:00
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    Ankaragücü-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 9 maçta 9 puanı bulunurken Ankaragücü'nün ise 7 maçta 2 puanı bulunuyor.

    İki takımın eksikleri Ev sahibi Ankaragücü'nde Assane Diousse ve Joseph Paintsil son idmana katılmadı ve bu isimlerin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

    Trabzonspor'da Gaston Campi ve Stiven Plaza ile birlikte sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen bu maçta olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lukasik, Atakan, Endri Çekici, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

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