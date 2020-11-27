Ankaragücü-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 9 maçta 9 puanı bulunurken Ankaragücü'nün ise 7 maçta 2 puanı bulunuyor.

İki takımın eksikleri Ev sahibi Ankaragücü'nde Assane Diousse ve Joseph Paintsil son idmana katılmadı ve bu isimlerin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Trabzonspor'da Gaston Campi ve Stiven Plaza ile birlikte sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen bu maçta olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lukasik, Atakan, Endri Çekici, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe