Ankaragücü - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri Çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Bitexen Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

Ev sahibi takım seyircisi yok

Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

Trabzonspor 14 yıldır kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 14 yıldır Ankaragücü'ne mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer son olarak 1 Mayıs 2010'da rakibine Ankara'da 1-0'lık skorla yenilmişti ve daha sonraki 12 lig maçını kaybetmemişti. Söz konusu son 12 lig maçında Trabzonspor 8 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti.

Ankara ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek elemişti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Emre Belözoğlu ile Abdullah Avcı 4. kez

Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti.

Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.