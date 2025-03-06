Ankaragücü, Yeni Malatyaspor karşısında hata yapmadı

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1.Lig'in 28. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumun'daki müsabakayı ev sahibi ekip Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı.

Ankaragücü'nün golleri 4. dakikada Çınar Yıldızlı'nın kendi kalesine attığı gol, 37. dakikada Yiğit Ulaş'ın kendi kalesine attığı gol ve 52. dakikada Owusu Kwabena ile geldi.

ANKARAGÜCÜ, PUANINI 37 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü, puanını 37'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Ankaragücü, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.