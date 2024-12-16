Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri üst üste istifalarını açıkladı

İHA
Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyelerinden art arda istifa kararları geldi.
Ankaragücü’nde Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, Altyapı Sorumlusu Soner Kurt ve Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
ŞANAL, BASKETBOL TAKIMINDAKİ GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK
Geçgel ve Kurt Ankaragücü başkanı İsmail Mert Fırat’a ve yönetim kuruluna teşekkür ederken Şanal, kulübün basketbol takımında yer aldığı göreve devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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