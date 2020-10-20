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    Ankaragücü'nde 5 ismin korona testi pozitif

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Ankaragücü'nde, 5 ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 17:34
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:34
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    Ankaragücü'nde 5 ismin korona testi pozitif

    Ankaragücü, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    4 FUTBOLCU VE 1 PERSONEL KORONA

    Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Ankara temsilcisinin Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile yapacağı maç, rakip takımdaki korona vakalarının yüksek olması sebebiyle ertelenmişti.

    Ankaragücü nde 5 ismin korona testi pozitif #1

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