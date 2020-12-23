Euro
9.3337
0.23%
Dolar
7.6464
-0.17%
Altın
460.09
0.46%
Borsa
1.417
0.84%
Bitcoin
180.699
2.85%
EXEN Coin
11.12
-2.62%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakası

    Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu ve bir personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 12:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakası

    Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Ankaragücü'ne bir futbolcudan kötü haber geldi.

    İSMİ AÇIKLANMADI

    Ankara ekibi, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    Virüse yakalanan oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

    Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Ankaragücü nde Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakası #1


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir