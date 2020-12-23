Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs vakası

Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş maçı öncesi bir futbolcu ve bir personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Ankaragücü'ne bir futbolcudan kötü haber geldi.

İSMİ AÇIKLANMADI

Ankara ekibi, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Virüse yakalanan oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."







