Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi sona erdi 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi

1. Lig'in 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 11. dakikalarda Wesley, 82. dakikada Lamkel Ze kaydetti.

Ankaragücü'nün gollerini 64. dakikada Saponara, 84. dakikada ise Renaldo Cephas attı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Alınan bu mağlubiyetin ardından ise Ankaragücü'nde bir veda yaşandı.

Başkent temsilcisi, sezon başına göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

5 MAÇTA 3 YENİLGİ ALDI

Ankaragücü, sezon başında göreve getirilen Arslan yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.