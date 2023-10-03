Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın yerine gelecek isim belli oldu.

Tolunay Kafkas'ın ardından Başkent ekibi Ankaragücü'nün yeni hocası Emre Belözoğlu oldu.

Başkan, açıkladı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." sözleriyle anlaşmayı açıkladı.

Ankara'ya geldi

Son olarak Başakşehir'de görev alan Belözoğlu ekibiyle birlikte yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Ankara'ya geldi.