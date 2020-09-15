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    Ankaragücü'nde İlhan Parlak'la yollar ayrıldı

    Ankaragücü, tecrübeli futbolcu İlhan Parlak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 16:09
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 16:09
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    Ankaragücü'nde İlhan Parlak'la yollar ayrıldı

    Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde bir ayrılık daha gerçekleşti.

    KULÜP RESMEN AÇIKLADI

    Takımın tecrübeli oyuncularından İlhan Parlak ile yapılan görüşme sonrası sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

    Ankaragücü kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İlhan, geçen sezon 33 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Ankaragücü nde İlhan Parlak la yollar ayrıldı #1

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