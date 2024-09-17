Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi başladı

AA

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hoş geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.