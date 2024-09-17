Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi başladı
AA

ekiplerinden Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hoş geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CİHAT ARSLAN'LA YOLLAR AYRILMIŞTI

Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan başkent temsilcisi, 15 Eylül'de teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör