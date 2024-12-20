Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi sona erdi
Haber Merkezi

16 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan Ankaragücü'den sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Kenan Koçak'la yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor