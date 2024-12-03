Ankaragücü'nde Riccardo Saponara kadro dışı bırakıldı
AA & Ensonhaber

1. Lig ekibi Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir.

19 MAÇTA 2 GOL ATTI

Ankaragücü'ne geçen sezon devre arasında transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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Emre Çalışkan
Editor