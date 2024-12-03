Ankaragücü'nde Riccardo Saponara kadro dışı bırakıldı

1. Lig ekibi Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir.