- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Ankaragücü'nde Rodrigues kadrodan çıkarıldı
Ankaragücü'nde Rodrigues kadrodan çıkarıldı
Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 16:44
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Karşılaşmaya saatler kala sarı-lacivertli ekibin kadrosunda değişikliğe gidildi.
RODRİGUES KADRODAN ÇIKARILDI
BeINSports'un haberine göre; Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.