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    Ankaragücü'nde Rodrigues kadrodan çıkarıldı

    Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 16:44
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    Ankaragücü'nde Rodrigues kadrodan çıkarıldı

    Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

    Karşılaşmaya saatler kala sarı-lacivertli ekibin kadrosunda değişikliğe gidildi.

    RODRİGUES KADRODAN ÇIKARILDI

    BeINSports'un haberine göre; Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

    Ankaragücü'nde Rodrigues kadrodan çıkarıldı #1

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