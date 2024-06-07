Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı

AA
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda topladığı 40 puanla küme düşen Ankaragücü'nde bir veda yaşandı.
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ardından sportif direktör Yılmaz Bal'la da yollar ayrıldı.
"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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