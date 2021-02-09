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    Ankaragücü'nde takımın başına Hikmet Karaman getirildi

    Ankaragücü, istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerini doldurdu. Kulüp başkanı Fatih Mert, Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 14:00
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    Ankaragücü'nde takımın başına Hikmet Karaman getirildi

    Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman getirildi.

    FATİH MERT AÇIKLADI

    Konuyla ilgili konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, şu ifadeleri kullandı:

    "Teknik Direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır."

    Ankaragücü nde takımın başına Hikmet Karaman getirildi #1

    HİKMET KARAMAN'DAN PAYLAŞIM

    Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.

    Deneyimli teknik adam, daha önce farklı zamanlarda 3 kez Başkent ekibini çalıştırmıştı.

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