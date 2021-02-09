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- Ankaragücü'nde takımın başına Hikmet Karaman getirildi
Ankaragücü'nde takımın başına Hikmet Karaman getirildi
Ankaragücü, istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerini doldurdu. Kulüp başkanı Fatih Mert, Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 13:58
- Güncelleme : 09.02.2021 - 14:00
Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman getirildi.
FATİH MERT AÇIKLADI
Konuyla ilgili konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, şu ifadeleri kullandı:
"Teknik Direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır."
HİKMET KARAMAN'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan teknik direktör Hikmet Karaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.
Deneyimli teknik adam, daha önce farklı zamanlarda 3 kez Başkent ekibini çalıştırmıştı.