Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz

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Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu akşam saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Ankaragücü Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Başkent temsilcisi, Anadolu kulüplerinin aleyhine yönelik yapılan hakem hataları olduğunu dile getirerek, her karşılamada adalet vurgusu yaptı.

"Adalet istiyoruz"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor.



Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz.



Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı.



Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.



114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz.