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    Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi

    Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi

    Süper Lig ekibi Ankaragücü, Fenerbahçe maçının ardından VAR hakemlerine tepki göstermeye devam ediyor.
    • 19.10.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:01
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    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

    Ev sahibi takım, sahasında konuk ettiği rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

    Ankaragücü'nden VAR'a bir tepki daha

    Başkent temsilcisi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Ankaragücü, Mor ve Ötesi grubunun "Cambaz" şarkısıyla VAR'a atıfta bulunurken şarkıda "Var mısın? Yoksun." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.

    Paylaşılan videoda, maçın tartışmalı pozisyonlarına da yer verildi.

    Sarı-lacivertliler, maç bitiminin ardından da VAR hakemlerine tepki göstermişti.

    İŞTE O PAYLAŞIM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Ankaragücü nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi #1


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