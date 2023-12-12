Ankaragücü'nden Halil Umut Meler açıklaması! Özür dilediler Ankaragücü, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada olaydan dolayı yaşanan üzüntü vurgulandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında skandal bir olay yaşandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yönetimini beğenmediği tecrübeli hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Bu skandal olayın ardından Faruk Koca ve yanındaki isimlere hem Türkiye hem de dünyadan tepkiler geldi.

Ankaragücü özür diledi

Ankaragücü Kulübü, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk Futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.