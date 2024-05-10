Ankaragücü'nden PFDK sevklerine tepki! Ankaragücü, Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı sonrası yapılan PFDK sevklerine tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Kulübü, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları yarı final rövanş maçında siyah-beyazlı kulübün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmemesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Sizce hangi TFF?" başlığıyla "Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonunun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadeleriyle çarpıcı bir mesaj paylaşıldı.

"TFF Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız"

Beşiktaş'ın PFDK'ya "saha olayları" nedeniyle 52. maddeden sevk edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir 'helalleşme' çabası olarak yorumluyoruz. Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız.

"Küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir?"

Yapılan küfürlü tezahüratların kamuoyunda gündem olduğunu ve basın toplantılarında hem Belözoğlu'na hem de Atakan'a bu konunun gazeteciler tarafından sorulduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

Yaklaşık 40 bin taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir? Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 09 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350 bin lira para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır.

"Günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz"

TFF'nin yapılacak seçimli genel kurulu işaret edilerek, şunlar kaydedildi: