Ankaragücü'nden şaşırtan karar: Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı.

Başkent temsilcisi, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını resmen ayırdı.

Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ankaragücü duyurdu

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.



En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…