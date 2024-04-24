Ankaragücü'nden Türkiye Kupası açıklaması: "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz" Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Beşiktaş'la finale kalmak için mücadele ettikleri Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi hakkında "İstanbul’a mutlak kazanmak için gideceğiz. Henüz kaybedilen bir şey yok. Final için sadece 1 galibiyet kaldı" dedi.

AA

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadıklarını ve 0-0'ın rövanşında turu İstanbul'da geçeceklerine inandığını söyledi.

Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, özellikle karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Final için sadece 1 galibiyet kaldı"

Aytekin, sözlerine şu şekilde başladı:

Oyun üstünlüğünün tamamen bizde olduğu bir karşılaşmaydı. Rövanşa çok avantajlı bir skorla gidebilirdik fakat bunu başaramadık. Geçen sene yarı finalde elendiğimiz Türkiye Kupası’nda, bu sezon finalde olmak istiyoruz. İstanbul’a mutlak kazanmak için gideceğiz. Henüz kaybedilen bir şey yok. Final için sadece 1 galibiyet kaldı. Taraftarlarımız asla inançlarını kaybetmesinler.

Beşiktaş maçında Eryaman Stadı'nın tamamını dolduran Ankaragücü taraftarına da desteği için teşekkür eden Aytekin, taraftara final hediye edeceklerine inandığını vurguladı.

"Morutan ortalama 7-8 ay yok"

Hüseyin Aytekin, karşılaşmada sağ aşil tendonu kopan Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan'ın ortalama 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Morutan'ın çok sevilen bir isim olduğunun altını çizen Aytekin, şunları dedi:

Olimpiu Morutan takımımız için çok değerli bir oyuncu. Aynı zamanda örnek bir profesyonel. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. En kısa sürede operasyon geçirecek. Ortalama 7-8 aylık bir dönem futboldan uzak kalacak. Ama daha güçlü döneceğinden eminim.

Rize'de hedef galibiyet

Hüseyin Aytekin, Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü Rizespor'la deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Kupa maçını geride bıraktıklarını ve şimdilik lige odaklandıklarını vurgulayan Aytekin, şu değerlendirmede bulundu:

Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor karşılaşması var. Onlar da ligde hedefi olan bir kulüp. Ligin mesafesi artık çok kısaldı. Oradan da galibiyetle ayrılıp ligin alt bölgesinden uzaklaşmak istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)