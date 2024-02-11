Ankaragücü'nden zemin açıklaması

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Müsabakanın ardından Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

"Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon var"

İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Aytekin, şu şekilde konuştu:

Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon var. Oyuncularımızın hepsi net bir şekilde topun rakip oyuncunun eline değdiğini söylüyor. Belki yayıncı kuruluş kameralarında o görüntü çok daha net görünmese de aslında net bir penaltı.

"Kendi sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız"

Eryaman Stadı'nda zeminle ilgili bazı tartışmaların yaşandığına işaret eden Aytekin, şunları kaydetti:

Şu an 9 günlük bir ara var ve çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani sahanın o günün çok ilerisinde olacağı kesin. Ankara'da şu an hava şartları aynı bugün Konya'daki gibi çok da iyi gidiyor. Bugün biz bu konuyu niye tartışıyoruz açıkçası anlamıyorum. Bu konunun bir yerlere çekilmesini istemiyoruz. O gün 20 bin seyircimizle kendi sahamızda Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bunun çok manipüle edilmesini de istemiyorum.