Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkent temsilcisinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşemedi.

Sarı-lacivertliler, toplantının yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

"24 MAYIS'A ERTELENMİŞTİR"

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: