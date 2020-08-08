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    Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu

    İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde yönetim, takımın başına Fuat Çapa'yı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:41
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    Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu

    Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu.

    İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankara ekibi, Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

    SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

    Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Ankaragücü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ankaragücü nün yeni hocası Fuat Çapa oldu #1

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