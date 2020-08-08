Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu

Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu

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İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde yönetim, takımın başına Fuat Çapa'yı getirdi.

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankara ekibi, Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Ankaragücü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.