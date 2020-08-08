- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu
Ankaragücü'nün yeni hocası Fuat Çapa oldu
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde yönetim, takımın başına Fuat Çapa'yı getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 11:41
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu.
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Ankara ekibi, Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME 1+1 YILLIK
Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Ankaragücü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.